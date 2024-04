Joker 2 - zwiastun filmu. Miłość szaleńców z komiksów DC sieje zniszczenie

fot. materiały prasowe

Joker: Folie a deux, czyli Joker 2 to kontynuacja filmu z 2019 roku, w której do swoich ról powracają Joaquin Phoenix i Zazie Beetz. Do obsady dołączyli Lady Gaga jako Harley Quinn, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland i Harry Lawtey. Za kamerą ponownie stanął Todd Phillips, który napisał scenariusz wraz ze Scottem Silverem. Promocja Jokera 2 rozkręca się dzięki CinemaCon, na którym zaprezentowano trailer.

Sequel Jokera koncentruje się na skomplikowanej relacji tytułowego bohatera z Harley Quinn. Według doniesień film będzie musicalem, w którym pojawi się aż 15 piosenek. Przypomnijmy, że za ścieżkę dźwiękową odpowiada znana kompozytorka Hildur Guðnadóttir, która otrzymała Oscara za muzykę do pierwszej części. Jednakże podczas CinemaCon reżyser powiedział, że nie będzie to musical, ale film z elementami musicalu.

W sieci pojawił się zwiastun Joker: Folie a deux, który możecie zobaczyć poniżej.

Joker 2 - zwiastun

Joker 2

Joker: Folie à Deux - premiera została zaplanowana na 2 października 2024 roku.