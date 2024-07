Na sequel fani Tima Burtona musieli czekać aż 36 lat! Gdzie i kiedy odbędzie się wielka premiera?

fot. Warner Bros. Entertainment

81. Festiwal Filmowy w Wenecji rozpocznie się światową premierą widowiska Beetlejuice Beetlejuice. To sequel hitu Sok z żuka, jednego z najbardziej kultowych filmów Tima Burtona, na który fani musieli czekać aż 36 lat. Produkcja nie weźmie udziału w konkursie, a seans odbędzie się w środę 28 sierpnia 2024 roku.

Tim Burton już wcześniej, podczas tego głośnego i prestiżowego wydarzenia, zaprezentował swoje filmy Miasteczko Halloween i Gnijąca panna młoda. Znany twórca nie kryje swojego entuzjazmu w związku z tym, że Sok z żuka 2 też zadebiutuje właśnie w Wenecji:

Jestem tym bardzo podekscytowany. Wiele dla mnie znaczy światowa premiera tego filmu na Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Warner Bros. rozpocznie międzynarodową dystrybucję Soku z żuka 2 już 4 września 2024 roku. W polskich kinach film pojawi się dwa dni później. Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się na seans. Czekamy na wasze komentarze!

Sok z żuka 2 - opis fabuły, obsada, zdjęcia

Po nieoczekiwanej tragedii w rodzinie, trzy pokolenie rodziny Deetzów powracają do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu i portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu, aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.

Do swoich ról powrócą Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Ponadto w obsadzie znalazły się Monica Bellucci jako żona Beetlejuice'a oraz Jenna Ortega, która podbiła serca widzów jako Wednesday.