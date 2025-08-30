Live-action hitu Solo Leveling nadchodzi. To ONA może zagrać ważną postać kobiecą

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Cha Hae-In to łowczyni Rangi S i Wicemistrzyni Gildii Łowców. Bohaterkę w live-action Solo Leveling ma ponoć zagrać aktorka Han So-hee. Możecie ją znać z takich seriali Nevertheless, My Name i Potwór z Gyeongseongu. Choć już wcześniej była popularna w Korei, to właśnie dzięki Netflixowi stała się bardziej rozpoznawalna na świecie.

Czy Han So-hee zagra Cha Hae-In w live-action Solo Leveling?

Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone. O castingu powinien poinformować chociażby sam Netflix. Za to portal Soompi donosi, że agencja aktorki 9ato Entertainment opublikowała sprostowanie w tej sprawie. „Solo Leveling to jeden z projektów, w sprawie których prowadzi obecnie rozmowy” – cytuje serwis. Z tego wynika, że Han So Hee prawdopodobnie wciąż jest w sprawie negocjowania roli w live-action i ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Na razie oficjalnie potwierdzono tylko, że aktor Byeon Woo-seok zagra głównego bohatera Sung Jin-woo. Aktor pojawił się wcześniej między innymi w takich produkcjach jak 20th Century Girl i Lovely Runner. Będziemy Was informować za to na bieżąco o nowych informacjach w sprawie roli Cha Hae-In.

