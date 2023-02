Something Is Killing The Children - twórcy Dark i 1899 robią serial. Potwory i dzieci

fot. materiały prasowe

Baran bo Odar i Jantje Friese, twórcy seriali Dark i 1899, pomimo skasowania tego drugiego po pierwszym sezonie, podpisali nowy 5-letni kontrakt z Netflixem na tworzenie treści. Umowa opiera na kwotę ośmiocyfrową, ale dokładne wynagrodzenie twórców nie zostało upublicznione.

Something Is Killing The Children - nowy serial

Duet stworzy serial oparty na komiksie wydawanym przez Boom! Studios! Historia rozgrywa się w małym miasteczku, w którym potwory pożerają dzieci, a bohaterką jest młoda kobieta, która posiada wyjątkowe moce do walki ze stworami. Nie od razu jednak wiadomo, czemu dzieci znikają w miasteczku, ale te, które jakimś cudem przeżyły mają do opowiedzenia przerażające historie o monstrach żyjących w cieniu. Erica Slaughter przybywa do miasteczka, i jako jedyna wierzy w te historie. Chce zabić trapiące mieszkańców zagrożenie.

Twórcami komiksu są James Tynion (znany z pisania przygód Batmana) oraz Werther Dell'Edera. W ostatnich pięciu latach Something Is Killing The Children odniosło olbrzymi sukces na świecie, stając się najpopularniejszym oryginalnym komiksem anglojęzycznym. Sprzedano miliony egzemplarzy i do tego wyróżniono komiks nagrodami Eisnera.

Stephen Christy i Ross Richie z Boom! Studios! są producentami wraz ze współtwórcami komiksu.Serial ma być anglojęzyczny.