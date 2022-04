Sonic 2 - easter-eggi i nawiązania do gier. Chillidogi, superbohaterowie i... Channing Tatum

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Paramount

Sonic 2. Szybki jak błyskawica, debiutujący właśnie w polskich kinach, to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów niebieskiego jeża znanego z gier firmy SEGA. Twórcy filmu ponownie postanowili umieścić w nim sporo mniej lub bardziej subtelnych odniesień do gier i popkulturowych żartów. Dość powiedzieć, że w produkcji tej wspomina się między innymi o Batmanie, Zimowym Żołnierzu, a nawet... talencie tanecznym Chaninga Tatuma. Sprawdźcie poniższą galerię i przekonajcie się, co jeszcze ukryto w filmie!

Sonic 2. Szybki jak błyskawica - eastereggi i nawiązania do gier

Film rozpoczyna się od scen na planecie pełnej grzybów. To nawiązanie do poziomu Mushroom Hill Zone, który przewija się w wielu grach z serii Sonic.

Sonic 2. Szybki jak błyskawica trafił do polskich kin 22 kwietnia 2022 roku. W obsadzie są m.in. James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Idris Elba, Adam Pally, Shemar Moore i Jim Carrey. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat filmu, to sprawdźcie naszą recenzję.

