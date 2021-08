Sonic 2 - Idris Elba wystąpi jako Knuckles w filmie

fot. materiały prasowe

Idris Elba użyczy swojego głosu postaci Kolczatki Knucklesa w filmie Sonic. Szybki jak błyskawica 2. To bohater znany z gier o Sonicu. To porywczy wojownik, który w walce przede wszystkim używa swoich pięści. Przy tym na początku był postacią łatwowierną i podatną na manipulację. Na początku między nim a Sonikiem dochodziło do konfliktów, głównie za sprawą Eggmana, który potrafił wmówić Knucklesowi, że Sonic stanowi zagrożenie dla niego i pilnowanego przez bohatera głównego szmaragdu. W kolejnych grach Knuckles i Sonic stanowili zgrany duet i był on w pełni postacią pozytywną.

Wcześniej w obsadzie sequela znaleźli się James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore i Jim Carrey.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Jeff Fowler, twórca pierwszej części, powraca za kamerą, a Pat Casey, Josh Miller i John Whittington piszą scenariusz produkcji.