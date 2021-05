Sonic powraca! W 2022 roku dostaniemy nową grę z niebieskim jeżem

fot. SEGA

27 maja odbyły się nie tylko prezentacje rozgrywki z Horizon: Forbidden West i Dying Light 2, ale też event online, który poświęcony był przyszłości popularnej marki Sonic. To właśnie tam zapowiedziano, że w 2022 roku na rynek trafi zupełnie nowa produkcja z maskotką firmy SEGA w roli głównej.

Niestety opublikowany teaser nie zdradza zbyt wiele. Przedstawia jedynie tytułowego bohatera (a właściwie jego nogi) podczas biegu. Z opisu pod filmem dowiadujemy się zaś, że za tę odsłonę odpowiadać będzie zespół, który wcześniej stworzył gry Sonic Generations oraz Sonic Forces.

Na tym jednak dobre wiadomości dla fanów niebieskiego jeża się nie kończą. Potwierdzono pojawiające się od jakiegoś czasu plotki o remasterze Sonic Colors. Wydanie z podtytułem Ultimate zadebiutuje na PC i współczesnych konsolach już we wrześniu tego roku.

Listę związanych z grami ogłoszeń domyka zapowiedź Sonic Origins. Będzie to kompilacja zawierająca klasyczne odsłony serii (Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knucles i Sonic CD) z dodatkową zawartością. Tu nie podano jednak ani daty premiery, ani też platform, na które taki pakiet trafi.