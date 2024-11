Tajemnicza postać powraca w Sonicu 3. To prawdziwa zmora fanów - kim ona jest?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kampania promocyjna Sonica 3 stopniowo się rozkręca, a fani są raczeni nowymi zdjęciami oraz klipami wideo. W jednym z ostatnich dwóch, które opublikowano, fanom rzuciła się w oczy jedna postać, która na moment mignęła na ekranie. Chodzi o różowowłosą dziewczynę, która pojawiła się na telebimie w Tokio podczas jednej ze scen. Bardzo możliwe, że jest to ta sama postać, która spędza fanom Sonica sen z powiek od trzech lat.

W 2022 roku w serwisie YouTube pojawił się pierwszy odcinek serii TailsTube, w którym tytułowy bohater opowiedział o tym, w jaki sposób on, Sonic i reszta jego przyjaciół są w stanie żyć na Ziemi z ludźmi. W pewnym momencie wyświetlono różne zdjęcia ludzi dla porównania. Spośród nich wyróżniła się różowowłosa dziewczyna, której tożsamość do dziś nie jest znana, a której design tak bardzo spodobał się fanom, że od momentu tamtego odcinka powstało wiele fanowskich prac z nią w roli głównej. Poniżej macie porównanie.

Bardzo możliwe, że to mrugnięcie okiem do fanów i ich prac oraz teorii na przestrzeni lat i wcale nie ma to większego znaczenia dla filmu i uniwersum, ale trzeba mieć na uwadze, że sam reżyser projektu przyznawał, że lubi i planuje kłaść fundamenty pod kolejne części i wprowadzanie nowych postaci. Najpopularniejsza teoria odnośnie różowowłosej dziewczyny mówi o tym, że jest to siostrzenica Marii.

Sonic 3 – fabuła, data premiery

To najbardziej ekscytująca przygoda Sonica, jaką zobaczymy do tej pory. Sonic, Talis i Knuckles ponownie połączą siły jako jedna drużyna. Tym razem staną do walki przeciwko potężnemu wrogowi, Shadowowi. To tajemniczy czarny charakter z zupełnie nowymi mocami, kompletnie inny niż wszyscy poprzedni przeciwnicy drużyny Sonica. Bohaterowie nie dorównują mu swoimi zdolnościami i są zmuszeni poszukać nowego sojuszu, by pokonać Shadowa i ocalić planetę.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica zadebiutuje w polskich kinach 3 stycznia 2025 roku.