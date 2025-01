Tak mogliby wyglądać Superman i Wonder Woman w DCU. Wszystko dzięki kampanii perfum

Fanart autorstwa @TMatt88220 na X (https://x.com/DCUSuperNews/status/1883655565668467189)

David Corenswet zagra Supermana w DCU, zastępując tym samym Henry'ego Cavilla. Są jednak jeszcze inne ważne role, które nie zostały obsadzone w superbohaterskim uniwersum, w tym Wonder Woman. W związku z tym nic dziwnego, że fanów podekscytowała nowa kampania perfum Hugo Bossa, do której zaangażowano aktora i Eizę González – jedną z czołowych kandydatek do wcielenia się w Dianę!

Aktorzy zrobili ze sobą zdjęcie, które szybko zostało przerobione tak, by oboje mieli na sobie superbohaterskie kostiumy. Dzięki temu mamy bardzo realistyczną grafikę z Davidem Corenswetem jako Supermanem i Eizę González w roli Wonder Woman. Sami oceńcie, jak wypada ten duet.

Tak mogliby wyglądać Superman i Wonder Woman w DCU

Oryginalne zdjęcie:

Przeróbka fana (autorstwa użytkownika @TMatt88220 na X):

Dajcie znać, kogo wy najchętniej zobaczylibyście w roli nowej Wonder Woman. Czekamy na wasze komentarze!

Przypominamy również, że Superman zadebiutuje w kinach już 11 lipca 2025 roku. Widowisko wyreżyseruje James Gunn. Będzie to oficjalne wprowadzenie Człowieka ze stali do DCU. Nie mamy jednak do czynienia z kolejnym originem. W produkcji Clark Kent już od jakiegoś czasu działa jako Superman.

