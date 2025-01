Grafiki koncepcyjne z Sonica 3 - alternatywne linie czasowe i podbój ZIemi. Czy powstanie 4. część?

fot. Paramount Pictures // Sega

Reklama

Niebieski jeż w kinach ma się świetnie, czego dowodem są bardzo wysokie oceny od krytyków i publiczności w związku z trzecią częścią jego przygód na wielkim ekranie. To najlepszy dotychczasowy wynik. Film też zarabia swoje w ogólnoświatowym box office i wszystko wskazuje na to, że już za jakiś czas otrzymamy pierwsze konkretne informacje o czwartej części, która została niejako zapowiedziana w scenie po napisach do "trójki".

Grafiki koncepcyjne z Sonica 3

Sonic 3: Szybki jak błyskawica pod względem skali był największym i najbardziej widowiskowym dotąd filmem z serii. Mimo tego plany twórców były jeszcze większe, ale nie wszystkie udało się zrealizować. W sieci pojawiło się kilka grafik koncepcyjnych, które zdradzają niektóre z niewykorzystanych pomysłów na film. Wśród nich widać coś, co przypomina wizję alternatywnej rzeczywistości, w której Robotnik rządzi Ziemią z Metal Sonic u swojego boku. Ten ostatni został zapowiedziany właśnie w scenie po napisach.

ROZWIŃ ▼

Sprawdźcie usuniętą scenę z Sonica 3

ROZWIŃ ▼

Czy powstanie Sonic 4?

O zapowiedzi kolejnej części opowiedział Jeff Fowler, czyli reżyser wszystkich dotychczasowych filmów.

Na razie napawam się kilkoma tygodniami wolnego. Grudzień mignął mi przed oczami przez promocję filmu i premierę. Jak już kurz opadnie, to będzie czas na postawienie kolejnych kroków i rozpoczęcie rozmów. To bardzo ekscytujące widzieć entuzjazm i oczekiwanie. To jest sporym wyzwaniem, żeby każdy kolejny film był nadal świeży, żeby historie były świeże. To [żeby to wszystko było świeże] jest naszym głównym celem.

Przegląd box office - jak radzi sobie Sonic 3?