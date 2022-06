Sonic Frontiers - oto pierwszy gameplay. Niebieski jeż w otwartym świecie

fot. SEGA

W sieci pojawił się pierwszy konkretny gameplay z Sonic Frontiers. Materiał opublikowany na kanale IGN przedstawia ponad 7 minut z nadchodzącej produkcji. Widzimy, że tytułowy bohater trafi do sporego, otwartego świata, jednak jest on... zaskakujący pusty. Nie umknęło to również uwadze internautów, którzy wyrażają swoje niezadowolenie w komentarzach. Wielu z nich zwraca uwagę na fakt, że wygląda to jak bardzo wczesna wersja, do której deweloperzy dopiero zaczną dodawać zawartość.

Mimo przejścia do otwartego świata, podstawowe założenia rozgrywki pozostały niezmienione. Sonic w dalszym ciągu biega, skacze i jeździ po poręczach, a tempo zabawy miejscami jest bardzo wysokie. Zobaczcie sami.

Sonic Frontiers - gameplay

Sonic Frontiers - premiera jeszcze w 2022 roku na PC oraz w zasadzie wszystkich konsolach obecnej i poprzedniej generacji: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.

