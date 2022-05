Star Wars Jedi: Ocalały - kto jest w zbiorniku z bactą pokazanym w zwiastunie? Fani snują teorie

fot. EA

Pod koniec maja do sieci trafił pierwszy zwiastun gry Star Wars Jedi: Ocalały, czyli kontynuacji Upadłego zakonu z 2019 roku. Twórcy i wydawca postawili na bardzo tajemniczy materiał, który ujawniał naprawdę niewiele, a przy okazji nasuwa wiele pytań fanom. Wielu z nich zastanawia się na przykład, kim jest tajemnicza postać umieszczona w zbiorniku z bactą. Widzimy ją jedynie przez chwile: ma ona białe włosy, a jej ciało pokryte jest licznymi bliznami.

Wedle jednej z najpopularniejszych teorii, w zbiorniku znajduje się Taron Malicos, znany z poprzedniej części mistrz Jedi, który z czasem zdecydował się przejść na Ciemną stronę Mocy. W innych przewijają się także między innymi ocalały po Rozkazie 66 generał Rahm Kota oraz Kirak Infil'a, rycerz Jedi, któremu udało się pokonać Vadera w walce. Ciekawa jest również teoria mówiąca, że to... Galen Marek, czyli Starkiller (znamy go z dwóch części Star Wars: The Force Unleashed), a nowa gra miałaby oficjalnie wprowadzić go do kanonu.

Taron Malicos

Star Wars Jedi: Ocalały - premiera w 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

