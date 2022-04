Najgorsze gry z serii Sonic według Metacritic. Nie wszystko złoto, co ma niebieskiego jeża

fot. SEGA

Sonic to nie tylko maskotka firmy SEGA, ale też jedna z prawdziwych legend branży gier. Od czasu debiutu tego bohatera w 1991 roku doczekaliśmy się mnóstwa produkcji z jego udziałem: animacji, komiksów, gadżetów oraz oczywiście samych gier. Wśród tych ostatnich zdarzały się prawdziwe perełki, ale nie brakowało też poważnych wpadek, bo nawet najszybszemu jeżowi popkultury zdarzały się potknięcia. Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się, jak wyglądają najgorsze gry z serii Sonic - przynajmniej według opinii recenzentów.

W poniższej galerii zawarliśmy produkcje z Sonikiem, które osiągnęły najniższe średnie ocen (60/100 lub mniej) w serwisie Metacritic. Jeśli jakiś tytuł wychodził na kilka platform, to uwzględnialiśmy tylko jedną wersję: tę, którą oceniono najgorzej.

Sonic the Hedgehog - najgorsze gry według Metacritic

24. Sonic Rivals 2 – średnia ocen 60/100

Wnioski wydają się dość jasne: recenzentom zwykle nie przypadały do gustu spinoffy, które eksperymentowały z inną formuła rozgrywki (np. w Sonic Boom: Rise of Lyric czy Sonic the Fighters) czy wprowadzaniem nowych, niesprawdzonych mechanik (Sonic Forces). Stąd też w powyższym zestawieniu znalazło się stosunkowo niewiele "klasycznych" platformówek w starym stylu.

Zobaczcie też najlepsze gry z niebieskim jeżem w roli głównej.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.