Sonic ma już 30 lat! Oto najlepsze gry z najszybszym jeżem popkultury

fot. SEGA

Jeż Sonic zadebiutował w 1991 roku w grze platformowej Sonic the Hedgehog i od początku planowano uczynić z niego odpowiedź na popularnego, konkurencyjnego Mario. Twórcy postawili jednak na zdecydowanie szybsze tempo rozgrywki co okazało się strzałem w dziesiątkę i stało się znakiem rozpoznawczym produkcji z tym właśnie bohaterem na długie lata!

W tym roku seria obchodzi swoje 30 urodziny i jest to doskonała okazja, by zebrać w jednym miejscu najlepsze gry z ponaddźwiękowym jeżem w roli głównej. Tych było naprawdę sporo, o czym możecie przekonać się zerkając do poniższej galerii, w której zawarliśmy te tytuły, które przekroczyły średnią 80/100 z recenzji zebranych w serwisie Metacritic. Wybierając wersje do poniższej galerii decydowaliśmy się na te, która uzyskały najlepsze oceny, stąd np. obecność dwóch portów na urządzenia mobilne Apple na tak wysokich pozycjach.

Sonic's Ultimate Genesis Collection - średnia ocen w serwisie Metacritic: 80/100

Przeglądając najlepsze gry z serii Sonic nasuwają się pewne wnioski: gracze cenią sobie przede wszystkim te klasyczne, niezbyt udziwnione odsłony serii, a eksperymenty, takie jak Sonic Boom czy Sonic Forces są oceniane zdecydowanie gorzej. Doskonałym na to dowodem jest też sukces, jaki osiągnęła Sonic Mania, czyli dwuwymiarowa produkcja z retro oprawą i rozgrywką w starym, dobrym stylu.

Przypominamy również, że na tym historia najsłynniejszego jeża popkultury się nie kończy. W produkcji znajduje się kontynuacja filmu Sonic. Szybki jak błyskawica, w której pojawią się kolejni znani bohaterowie (Tails i Knuckles) oraz zupełnie nowa gra z serii Sonic. Już we wrześniu dostaniemy zaś remaster udanego Sonic Colors z 2010 roku.