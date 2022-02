Sonic. Szybki jak blyskawica 2 - spot z nowymi scenami. Jest nawiązanie do innego giganta popkultury!

fot. Paramount Pictures

Z okazji zbliżającego się Superbowl dostaliśmy nowy spot telewizyjny, który promuje film Sonic. Szybki jak błyskawica 2. Materiał jest stosunkowo krótki, bo trwa około pół minuty, ale praktycznie cały składa się z nowych, niepublikowanych do tej pory scen. Co ciekawe, w jednej z nich pojawia się nawiązanie do... produkcji Marvela. Mamy tu również możliwość usłyszenia, jak brzmi Knuckles. Przypominamy, że głosu tej znanej z gier postaci udziela Idris Elba.

W obsadzie, poza wspomnianym Idrisem Elbą, są również James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore i Jim Carrey. Reżyserią ponownie zajmuje się Jeff Fowler, a za scenariusz odpowiadają Pat Casey, Josh Miller i John Whittington.

Sonic. Szybki jak błyskawica 2 - premiera filmu w Polsce już 1 kwietnia tego roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.