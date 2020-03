Sony wprowadzi ograniczenia transferowe dla użytkowników PlayStation

Przedstawiciele takich serwisów VoD jak Netflix, YouTube, Facebook czy Disney+ zapowiedzieli już, że ograniczą bit rate streamowanych treści w godzinach największego obciążenia łącz w Unii Europejskiej. Ruch ten ma umożliwić płynne korzystanie z zasobów internetowych w trakcie pracy zdalnej, na którą przerzuciła się znaczna część europejskich użytkowników. Jak się okazuje, podobne obostrzenia planuje wdrożyć Sony.

Korporacja wydała oficjalny komunikat dotyczący funkcjonowania ich konsol w środowisku sieciowym. Sony nie może dopuścić do drastycznego spowolnienia przesyłania danych podczas grania on-line. Takie restrykcje miałyby fatalny wpływ na rozgrywkę, a co za tym idzie – na rynkową pozycję korporacji. Ale firma nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i będzie limitować prędkość pobierania nowych gier oraz aktualizacji.

Firma opublikowała krótki komunikat wyjaśniający zmiany, jakie w najbliższym czasie dotkną jej klientów:

Grane w gry wideo pozwala graczom z całego świata połączyć się z przyjaciółmi i rodziną oraz zaznać tak bardzo pożądanej rozrywki w tych niepewnych czasach. Sony Interactive Entertainment współpracuje z dostawcami internetu w Europie nad zarządzaniem przepustowością pobierania, aby pomóc utrzymać dostęp do internetu całemu społeczeństwu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, aby zrobić wszystko co w naszej mocy w celu rozwiązywania problemów dotyczących stabilności internetu, kiedy niespotykana dotychczas grupa osób ma ograniczoną możliwość nawiązywania kontaktów społecznych i jest bardziej niż zazwyczaj uzależniona od dostępu do internetu.

Gracze mogą dostrzec spowolnienia oraz opóźnienia w pobieraniu gier, ale nadal będą mogli cieszyć się płynną rozgrywką. Doceniamy wsparcie i zrozumienie płynące od naszej społeczności oraz ich wkład, gdyż podejmujemy wspomniane działania, aby zapewnić wszystkim dostęp do internetu.