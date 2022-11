Sony i Honda planują PlayStation 5 wewnątrz nowych aut

fot. Sony Mobility

Podczas CES 2020 Sony ogłosiło nowy pododdział zatytułowany Sony Mobility Inc, którego głównym celem miała być produkcja pojazdów elektrycznych. Początkowo pokazano prototyp Sony Vision-S, czterodrzwiowy sedan o prędkości maksymalnej około 240 km/h. Szczegóły były skąpe, aż do początku tego roku, kiedy Sony ujawniło drugi prototyp: SUV o nazwie Vision-S 02. Sony zmieniło też przy okazji nazwę pierwszego conceptu na Vision-S 01.

Niedawno Sony i Honda ujawniły partnerstwo w celu produkcji pojazdów elektrycznych, z których niektóre mogą być autonomiczne, i wypuszczenia ich na rynek w 2026 roku. Joint venture zostało nazwane „Sony Honda Mobility”. Jest to układ korzystny dla obu stron, ponieważ Honda ma już ugruntowaną pozycję na rynku motoryzacyjnym, a Sony nieźle zna się na rozrywce.

Rozrywka w pojazdach jest nieco nowym trendem, zwłaszcza w przypadku pojazdów elektrycznych. Tesla przesunęła granicę w kwestii spędzania czasu w samochodzie. Właściciele Tesli mogą grać w klasyczne gry, oglądać Netflixa lub Hulu, a nawet urządzić sobie sesję „Car-aoke”. Dlatego Sony i Honda będą musiały myśleć odważnie, aby konkurować z ciągle rosnącymi funkcjami aplikacji rozrywkowych Tesli.

Trudno wymyślić coś odważniejszego niż zainstalowanie PlayStation 5 w masowo produkowanym samochodzie. Granie w gry AAA takie jak God of War Ragnarök czy Horizon Forbidden West na desce rozdzielczej samochodu jest w teorii fantastyczne. Oczywiście Sony i Honda nie chcą, abyś ktokolwiek grał podczas jazdy, więc spodziewajmy się tej funkcji dopiero w pełni autonomicznych pojazdach. Co może trochę potrwać.

PS5 w autach to nie jedyny plan, jaki obie firmy mają, jeśli chodzi o rozrywkę. W ostatnim wywiadzie dla Financial Times, dyrektor generalny Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno, zauważył, że nadchodzące pojazdy będą „dbać o rozrywkę i łączność, którą chcielibyśmy zaoferować.” Niestety, Mizuno pozostawia informacje nieco niejasne, więc nie jest pewne, co firmy mogą planować obok zintegrowanego PS5.

Sony i Honda mają nadzieję, że zmiany spowodują, że nabywcy będą chcieli spędzać w swoich samochodach więcej czasu niż już to robią. Czy konsola do gier we wnętrzu pojazdu da zamierzony efekt? Na pierwszy rzut oka brzmi ciekawie, ale jak bardzo praktyczne będzie?