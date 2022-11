Horizon Call of the Mountain - ujawniono cenę, datę premiery i nowy zwiastun gry na PlayStation VR2

SIE

Horizon Call of the Mountain, czyli kolejna odsłona serii znanej z konsol PlayStation, doczekała się konkretnej daty premiery. Sony ujawniło, że tytuł dedykowany sprzętowi PS VR2 zadebiutuje na rynku 22 lutego przyszłego roku, a więc w dniu debiutu drugiej generacji zestawów wirtualnej rzeczywistości od japońskiej firmy. Wystartowały również zamówienia przedpremierowe na tę produkcję, dzięki czemu poznaliśmy jej cenę: w PlayStation Store trzeba zapłacić za nią 299 zł.

Wraz z ogłoszeniem daty premiery gry, Sony opublikowało okazjonalny zwiastun nadchodzącego tytułu.

W Horizon Call of the Mountain gracze wcielą się w postać Ryasa, byłego wojownika plemienia Carja, który chcąc osiągnąć wolność, będzie musiał zmierzyć się z największym niebezpieczeństwem krainy Sundom. W przygodzie, która gracze obserwować i przeżywać będą z zupełnie nowej perspektywy, spotkamy postacie, które mogliśmy już poznać w grach Horizon Zero Dawn oraz Horizon Forbidden West.