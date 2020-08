Sony i Microsoft szykują się do ujawnienia cen PS5 i Xboxa Series X

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Sony / Microsoft

O podzespołach PS5 oraz Xboxa Series X wiemy już niemal wszystko. Producenci podzielili się z nami specyfikacją a nawet teoretyczną wydajnością konsol nowej generacji. Wiemy, czego mniej więcej możemy się po nich spodziewać, mimo to nadal nie ujawniono, ile przyjdzie nam zapłacić za poszczególne sprzęty. Na szczęście wkrótce sytuacja może ulec zmianie.

Imran Khan z Kinda Funny Games, który do niedawna pracował dla Game Informera, twierdzi, że dotarł do przecieków, według których zarówno Sony, jak i Microsoft ujawnią ceny swoich nowych konsol w sierpniu tego roku. A co za tym idzie, w ciągu kilku najbliższych tygodni rozpocznie się także oficjalna przedsprzedaż PS5 oraz Xboxa Series X.

Niestety, nie pojawiły się żadne dodatkowe, wiarygodne przecieki na temat cen konsol, ale spekulacje Khana pośrednio potwierdza inne źródło. Kanadyjski oddział sieci Walmart zachęca swoich klientów do zapisania się na listę subskrypcyjną, aby błyskawicznie dowiedzieć się o rozpoczęciu przedsprzedaży PS5:

Skoro tak duża sieć handlowa oficjalnie wspomina o debiucie konsoli nowej generacji w swojej ofercie, oznacza to, że ta prawdopodobnie już wkrótce pojawi się na wirtualnych półkach. Pozostaje mieć nadzieję, że powyższe przecieki okażą się prawdą i jeszcze w tym miesiącu dowiemy się, kiedy PS5 i Xbox pojawią się w (przed)sprzedaży i ile przyjdzie nam za nie zapłacić.