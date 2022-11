Umowa Sony z Marvelem nie powinna mieć miejsca? Tak uważa producent Venoma

fot. IMDb.com/© 2017 CTMG, Inc.

W nowej książce pod tytułem Great Power znalazł się cytat Aviego Arada, który jest jego opinią o umowie Sony z Marvel Studios. Nie jest on nie tylko jej zwolennikiem, to jeszcze uważa, że to najgorsza umowa jaką Sony mogło podpisać. Jako że według plotek Avi Arad nienawidzi się z Kevinem Feige z MCU, jakoś jego słowa nie są dla nikogo zaskoczeniem.

Avi Arad o umowie Sony

- Zrobili to dla pieniędzy. Straszne. To jak oddanie swoich dzieci do adopcji, ponieważ nie jesteś pewny, co z nimi zrobić.

Avi Arad był producentem trylogii Spider-Mana Sama Raimiego. To właśnie jego wymuszanie zmian w trzeciej części sprawiło, że stał się jednym z najbardziej znienawidzonych producentów przez fanów. Między innymi zmusił reżysera do wciśnięcia Venoma.

Jako producent odpowiada też za serię Venom oraz Morbiusa. Pracował też przy serii Niesamowity Spider-Man. Chciał też stworzyć film The Sinister Six , w którym w grupie złoczyńców miał być... Peter Parker. Mówi się, że wszelkie absurdalnie złe pomysły w filmach Sony opartych na komiksach Marvela są jego autorstwa.