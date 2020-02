Sony patentuje nowy kontroler do VR

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Inżynierowie Sony Interactive Entertainment złożyli dokument patentowy opisujący kontroler ruchu nowej generacji. Według redakcji UploadVR istnieje szansa, że trafi on do gogli VR projektowanych z myślą o nowej generacji konsol i pozwoli graczom precyzyjniej sterować postacią w wirtualnej rzeczywistości.

Wspomniany patent opisuje urządzenie o nazwie Controller Device, które ma być używane w domowych zestawach gamingowych i być wykorzystywane do wykrywania ruchów ręki. Tym, co wyróżnia go na tle wielu konkurencyjnych urządzeń jest szereg czujników odpowiedzialnych za rozpoznawanie położenia palców. Zgodnie z opisem mają one wykrywać, czy palce spoczywają na kontrolerze oraz w jakiej odległości są od niego odsunięte. Patent wypatrzył w sieci serwis 91mobiles.

Rysunki dołączone do dokumentów wyglądają dość topornie, ale finalny gadżet może znacząco różnić się od tego zarysowanego w patencie. Ten przedstawia bowiem jedynie przybliżony model kontrolera i skupia się głównie na jego funkcjach, a nie na formie. Sprzęt miałby być przytwierdzany do dłoni za pomocą pasków mocujących, a wspomniane wcześniej czujniki rozmieszczone byłyby w miejscu, w którym te stykają się z obudową. Taki system ułatwiłby wchodzenie w interakcję z wirtualnymi przedmiotami i lepiej odwzorowywał m.in. chwytanie czy przenoszenie obiektów.

PSVR 2 - projekt kontrolera

Na rynku pecetowym już funkcjonują podobne rozwiązania, podobne kontrolery znajdziemy m.in. w zestawie Valve Index. Wprowadzenie ich do branży konsolowej mogłoby przyciągnąć do technologii VR nowych użytkowników. A jeśli zadebiutowałyby jako element zestawu PSVR 2 skrojonego z myślą o nowej generacji konsol, mogłyby napędzić sprzedaż PlayStation 5.

Do tych informacji warto podejść z odrobiną dystansu, gdyż mówimy tu wyłącznie o patencie, a nie gotowym rozwiązaniu. Nie wiadomo, czy wspominany kontroler kiedykolwiek wyjdzie z fazy projektowej.