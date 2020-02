PlayStation 4 - gra zdalna także na Nintendo Switch? Sony prosi graczy o opinie

Wygląda na to, że Sony planuje w najbliższym czasie rozszerzyć swoją usługę gry zdalnej o inne urządzenia. Aktualnie można skorzystać z niej na komputerach, urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS, a także na przenośnej konsolce PlayStation Vita. Niewykluczone, że już wkrótce w taki sposób zagramy też na... Nintendo Switch.

Wynika to z ankiety, którą otrzymali niektórzy gracze. Sony pyta w nich o opinie dotyczące gry zdalnej, w tym m.in. o to, czy użytkownicy byliby zainteresowani wprowadzeniem jej również na inne sprzęty. Wśród nich wymieniono nie tylko Switcha, ale też m.in. Apple TV czy Android TV. Co ciekawe, w ankiecie znalazła się również wzmianka o mniejszym/przenośnym kontrolerze DualShock, który miałby lepiej sprawdzić się w trakcie podróży. Możliwe, że japońska firma planuje dodać takie rozwiązania w przypadku nadchodzącego PS5, bo trudno wyobrazić sobie, aby to urządzenie nie oferowało funkcji remote play.

Oczywiście, nie oznacza to, że wszystkie powyższe opcje rzeczywiście zostaną wprowadzone. Aktualnie nie jest to niczym innym, jak tylko badaniem zainteresowania. Trzeba jednak przyznać, że Nintendo Switch mogłoby stanowić świetną alternatywę dla PS Vita właśnie do gry zdalnej. Hybrydowa konsolka oferuje nie tylko większy wyświetlacz, ale też posiada fizyczne triggery, których w Vicie brakuje. To zaś ułatwiałoby zabawę z wieloma gatunkami, przede wszystkim wszelkiego rodzaju strzelankami.