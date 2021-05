Sony patentuje system eksperckiej pomocy dla graczy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Prawdopodobnie każdy gracz choć raz w swoim życiu dotarł do momentu, w którym mógł tylko rozłożyć bezradnie ręce. Niezależnie od tego, jak bardzo się starał, nie był w stanie złamać łamigłówki, zabić bossa czy znaleźć ukrytego przejścia do kolejnego poziomu. Pokonywanie trudności stanowi co prawda kwintesencję gier komputerowych, ale niektóre wyzwania mogą zirytować nawet najspokojniejszych graczy.

Przedstawiciele Sony najprawdopodobniej zdają sobie sprawę z tego, jak destrukcyjny wpływ na przyjemność z rozgrywki mogą mieć takie doświadczenia, dlatego postanowili rozwiązać ten problem w dość interesujący sposób. Firma rozważa stworzenie systemu pomocy eksperckiej, dzięki któremu moglibyśmy poradzić się bardziej doświadczonych graczy, jak przejść konkretny fragment uciążliwego tytułu.

Na ślad tego projektu natrafili dziennikarze serwisu Patent Scope, którzy znaleźli wniosek patentowy Sony o wiele mówiącej nazwie „Connecting a player to expert help in real-time during game play of a gaming application”.

Dokument opisuje system wsparcia społecznościowego, które można błyskawicznie wywołać z poziomu gry. Po zadeklarowaniu problemu z ukończeniem raportowanego tytułu do sesji gracza podłączy się konsultant doświadczony w udzielaniu porad dotyczących danej gry. Ekspert wytłumaczy, jak należy postępować, aby przejść problematyczny fragment.

Korporacja rozważa dwie możliwości rekrutacji ekspertów. Pierwszy scenariusz zakłada, że każdy, kto posiada dany tytuł i spędził w nim z góry ustaloną liczbę godzin, mógłby aplikować na stanowisko eksperta. Według drugiego założenia kandydat musiałby uzyskać coś na wzór certyfikatu jakości potwierdzającego jego wiedzę na temat danej gry. Firma nie precyzuje jednak, na jakiej zasadzie miałby funkcjonować ów certyfikat.

Warto zauważyć, że Sony nie po raz pierwszy eksperymentuje z niekonwencjonalnymi sposobami na ułatwienie rozgrywki. Firma opatentowała także sztuczną inteligencję imitującą styl gry konkretnego użytkownika, która mogłaby pod naszą nieobecność wykonywać najbardziej nużące czynności takie jak grindowanie wirtualnej postaci.

Na koniec warto zaznaczyć, że fakt opatentowania tego mechanizmu nie jest jednoznaczny z wdrożeniem go w życie. Sony jedynie zabezpiecza tym dokumentem swoją własność intelektualną.