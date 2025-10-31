Reklama
A jednak. Netflix rozważa przejęcie HBO Max - to może być rewolucja

Według najnowszych doniesień Netflix wcale nie wycofał się z planów dotyczących nabycia części firmy Warner Bros. Discovery. Streamingowy gigant rozważa zakup filmowego oddziału przedsiębiorstwa, mogąc dzięki temu przejąć kontrolę nad HBO Max.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  hbo max 
warner bros. discovery netflix
Netflix - HBO Max GamsGo/Netflix/HBO Max
To może być prawdopodobnie najistotniejsza zmiana na rynku platform VOD w całej jego historii, jeśli tylko dojdzie ona do skutku. Jak podaje Reuters, Netflix "aktywnie rozważa" przejęcie części wystawionej na sprzedaż firmy Warner Bros. Discovery. Gigant przygląda się segmentowi WBD, w skład którego wchodzą studio filmowe i telewizyjne, jak również platforma streamingowa HBO Max. 

Ostatnie posunięcia Netfliksa mogą wskazywać na to, że jest on coraz bliżej złożenia oferty zakupu. Firmie udostępniono m.in. dane finansowe kierowanego przez Davida Zaslava przedsiębiorstwa, natomiast w charakterze doradczym zatrudniono bank inwestycyjny Moelis & Co, ten sam, który wcześniej w podobnej roli był zaangażowany w fuzję Paramount Global i Skydance Media. 

Istotne jest to, że Netflix przymierza się do przejęcia jedynie części WBD; przypomnijmy, że po doprowadzeniu do końca już trwającej reorganizacji druga z firm ma zostać podzielona na Warner Bros. (właśnie nim zainteresowany jest streamingowy gigant) oraz Discovery Global, która będzie sprawować pieczę nad rozmaitymi kanałami telewizyjnymi, w tym nad CNN czy polskim TVN. 

Kilka dni temu współdyrektor Netfliksa, Ted Sarandos, dał wyraźnie do zrozumienia, że platforma nie chce wchodzić na rynek "tradycyjnych mediów" z telewizją na czele. Decydent nie wykluczył jednak opcji innych przejęć; wygląda na to, że miał na myśli studia filmowe czy serwisy streamingowe. 

Doniesienia Reutersa nie zmieniają faktu, że faworytem do przejęcia Warner Bros. Discovery - i to w całości - pozostaje zarządzane przez Davida Ellisona Paramount Skydance. Firma miała złożyć już trzy oferty zakupu, które na razie zostały odrzucone, jednak nie zamierza odpuścić. Ellison kusi Zaslava stanowiskiem dyrektora w koncernie, który może powstać po fuzji. W dodatku taki obrót spraw popiera Donald Trump, którego swego czasu wsparł finansowo ojciec Davida Ellisona, Larry, twórca Oracle i jeden z najbogatszych ludzi świata. 

Źródło: Reuters

