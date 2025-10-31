Reklama
Już wkrótce startuje beta World of Warcraft: Midnight. Jak wziąć udział w testach?

Wybrani gracze już wkrótce będą mogli przedpremierowo przetestować nadchodzące rozszerzenie gry World of Warcraft. Beta testy Midnight wystartują w przyszłym miesiącu.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
World of Warcraft: Midnight - beta testy fot. Blizzard Entertainment
Firma Blizzard poinformowała, że testy World of Warcraft: Midnight już wkrótce wkroczą w kolejną fazę. Ogłoszono, że 11 listopada wystartuje zamknięta beta, w której udział będą mogli wziąć wybrani członkowie społeczności.

Beta World of Warcraft: Midnight będzie dostępna dla osób, które zakupiły wersję Epic Edition w przedsprzedaży (lub zdecydują się na taki krok już w trakcie trwania testów), a także dla graczy, którzy zgłosili chęć przetestowania rozszerzenia na oficjalnej stronie.

Witaj w domu, graczu. Pierwsze wrażenia z World of Warcraft: Midnight

Faza beta testów pozwoli graczom sprawdzić niedostępne wcześniej elementy, takie jak m.in. odświeżone lokacje Eversong Woods i Silvermoon City, system o nazwie Prey czy nową sprzymierzoną rasę — Haranir. W późniejszych etapach planowane są również testy rajdów. Więcej informacji na temat nadchodzącej zawartości znajdziecie na oficjalnej stronie gry.

World of Warcraft: Midnight - screeny

World of Warcraft: Midnight - screeny
fot. Blizzard Entertainment
World of Warcraft: Midnight ma zadebiutować przed 30 czerwca 2026 roku. W przeciekach pojawia się data 26 lutego, jednak jak dotąd nie została ona oficjalnie potwierdzona.

