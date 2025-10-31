Reklama
Oto premiery listopadowe 2025 na SkyShowtime. Sprawdźcie co nowego na następny miesiąc

Skyshowtime ogłosiło listę premier na listopad 2025 roku. Zobaczcie jakie filmy będziecie mogli obejrzeć w domowym zaciszu w ten ostatni miesiąc jesieni.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
skyshowtime 
premiery
SkyShowtime materiały prasowe
Nadchodzi listopad, a wraz z nim pochmurne i zimne dni. To dobry moment na relaks na kanapie z dobrym filmem czy serialem. SkyShowtime przygotował pokaźną listę nowości, które już wkrótce będzie można oglądać w serwisie. Są wśród nich m.in. drugi sezon produkcji Taylora Sheridana Landman: Negocjator, która ponownie przeniesie nas w świat przemysłu naftowego w Teksasie. Dla fanów polskich tytułów przygotowana została premiera czteroodcinkowego serialu dokumentalnego Krychowiak: krok od szczytu, dzięki któremu będzie można poznać gwiazdę reprezentacji od zupełnie innej, mniej sportowej strony.  Nie zabraknie też produkcji filmowych! Dokument Ozzy: No Escape from Nowprzybliży sylwetkę jednego z najgłośniejszych artystów ostatnich czasów, Ozzy'ego Osbourna.

 

Premiery listopadowe na SkyShowtime

Koniec lata
Premiera wszystkich odcinków 1 listopada

nullSkyShowtime

Lato w Szwecji, koniec lat 90. Nastoletnia Vera odmawia zajmowania się młodszym bratem Billym, a ten znika w niewytłumaczalny sposób. Dwie dekady później młody mężczyzna, dziwnie przypominający kogoś z przeszłości, sprowadza Verę z powrotem do rodzinnego domu, gdzie zmuszona jest rozwikłać tajemnicę losu Billy'ego. Prawda może na zawsze zburzyć świat, jaki znała. Serial został wyprodukowany na podstawie nagradzanych powieści kryminalnych byłego policjanta Andersa de la Motte. End of Summer to mistrzowsko skonstruowana opowieść o intrygach i rodzinnych tajemnicach, które nie dają o sobie zapomnieć.

Amsterdam Narcos
Premiera wszystkich odcinków 9 listopada

nullSkyShowtime

Od lat 70. aż po początek XXI wieku Amsterdam przeszedł drogę od liberalnej przystani kontrkultury do narkotykowej stolicy Europy, a Niderlandy zyskały w tym czasie etykietę narkopaństwa. Początkowa tolerancja handlu haszyszem przez holenderski rząd nieoczekiwanie otworzyła drzwi przestępczości zorganizowanej, a przemytnicy wykorzystali porty i liberalne podejście społeczeństwa, aby zbudować jeden z najbardziej dochodowych rynków narkotykowych na świecie.

Road to Arcadia
Premiera pierwszych 3 odcinków 10 listopada

nullSkyShowtime

Serial oryginalny SkyShowtime Road to Arcadia opowiada historię Pabla – mężczyzny, który na pierwszy rzut oka ma wszystko: spokojne życie, ukochanego syna i poważanie lokalnej społeczności. Na co dzień jest trenerem młodzieżowej drużyny zapaśniczej w spokojnym miasteczku Arcadia na Wyspach Kanaryjskich, a szacunek mieszkańców zyskał dzięki swojej łagodności i opanowaniu. Nikt jednak nie zna prawdy o jego przeszłości. Pablo uciekł z brutalnego świata w Meksyku, aby chronić swojego syna Bruna. Ojcostwo odmieniło jego życie, ale ucieczka miała swoją cenę: zostawił żonę, która nigdy mu tego nie wybaczyła. Teraz kobieta wraca i jest gotowa zburzyć jego nowo zbudowane życie.

Where the Sun Always Shines
Premiera pierwszych 2 odcinków 10 listopada

nullSkyShowtime

Where the Sun Always Shines to stworzona przez uznanego reżysera, scenarzystę i aktora Felixa Herngrena produkcja oryginalna SkyShowtime. Opowiada o Tomie (Per Lasson) i Petrze (Lisa Linnertorp), odnoszącej sukcesy parze, która zbudowała duży sklep Ica Maxi w Linköping i sprzedała go za rekordową sumę. Dzięki temu mogli rozpocząć luksusowe życie z synami na Majorce. Planowali niekończące się wakacje, jednak niespodziewanie wszystko się komplikuje. Na wyspę przeprowadzają się brat Toma - Timmy (Erik „Jerka" Johansson) wraz z żoną Mają (Rakel Wärmländer) i dziećmi – wtedy zaczyna się prawdziwy chaos.

The Paper
Premiera pierwszych 3 odcinków 14 listopada

nullSkyShowtime

Nowy serial komediowy Grega Danielsa i Michaela Komana. W tym mockumencie ekipa filmowa, która uwieczniła oddział Dunder Mifflin w Scranton w The Office, szuka nowego tematu. Trafia na historyczną gazetę ze Środkowego Zachodu oraz na ambitnego wydawcę próbującego tchnąć w nią nowe życie. Na czele znakomitej obsady stoją Domhnall Gleeson oraz Sabrina Impacciatore.

Landman: Negocjator 2. sezon
Premiera pierwszego odcinka 21 listopada

nullSkyShowtime

Serial stworzony przez Taylora Sheridana i Christiana Wallace'a to produkcja z gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się m.in. zdobywca Oscara Billy Bob Thornton, nominowani do tej nagrody Demi Moore, Andy Garcia oraz Sam Elliott. Serial osadzony w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia i fortuny w świecie platform wiertniczych. Fabuła została oparta na znanym podcaście „Boomtown", stworzonym przez Imperative Entertainment i Texas Monthly. Historia opowiadana jest z dwóch perspektyw – pracowników naftowych i bezwzględnych miliarderów, którzy spowodowali zmiany wpływające na klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

Krychowiak: krok od szczytu
Premiera wszystkich odcinków 21 listopada

nullSkyShowtime

Krychowiak: krok od szczytu odsłania kulisy życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka, który w tym tygodniu oficjalnie ogłosił zakończenie kariery sportowej. W ostatnich miesiącach Grzegorz wyruszył w podróż przez różne etapy swojego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, i niemal na każdym kroku towarzyszyła mu przy tym kamera. W dokumencie szczerze i z humorem opowiada nie tylko o przeszłości, ale także o przyszłości, na które spojrzał z dystansu, podejmując się wyzwania zdobycia Mount Everestu. Serial Krychowiak: krok od szczytu to pierwsza produkcja dokumentalna SkyShowtime

Ozzy: No Escape from Now
Premiera 2 listopada

nullSkyShowtime

No Escape from Now to opowieść o Ozzym Osbournie, jakiego nie znamy. To szczery, ciepły i bardzo osobisty portret jednego z największych rockmanów wszech czasów. Pokazuje, jak świat wokalisty zatrząsł się w posadach sześć lat temu. Diagnoza zmusiła go do refleksji nad własną tożsamością i śmiertelnością. Poddała także w wątpliwość kwestię, czy kiedykolwiek będzie mógł jeszcze wystąpić na scenie. Choć film porusza problemy zdrowotne Ozzy'ego i wpływ choroby Parkinsona na jego życie, widzimy też, że muzyka nigdy nie przestała być dla artysty kluczowa, a poczucie humoru pozostało niezmiennie cięte i złośliwe.

Przyjmij / Odrzuć
Premiera 18 listopada

nullSkyShowtime

Pierwsze randki mogą być... trudne. A w tym przyprawiającym o zawrót głowy thrillerze akcji bywają także śmiertelnie niebezpieczne. Violet (Meghann Fahy) jest owdowiałą matką, która zdobyła się na odwagę, by po latach pójść na randkę z uroczym fotografem Henrym (Brandon Sklenar). Magia pierwszego spotkania zostaje nagle przerwana, gdy Violet otrzymuje niepokojące nagrania: zamaskowana postać wchodzi do jej domu i wydaje kolejne polecenia, którym przerażona kobieta musi się podporządkować. Violet ma wykonać każde polecenie, inaczej jej bliskim grozi śmierć. Ostatnie żądanie jej anonimowego prześladowcy? Zabić Henry'ego.

 

