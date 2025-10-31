Nowy projekt Charlize Theron. Talerze będą latać jak w Kuchennych Rewolucjach

Reklama

Charlize Theron prowadzi finałowe negocjacje w sprawie zagrania głównej roli i wyprodukowania filmu Tyrant. To thriller w reżyserii Davida Weila od Amazon MGM Studios. Prace nad projektem przyspieszyły, gdy tylko aktorka wyraziła nim wcześniej zainteresowanie. Źródła Deadline podają także, że została obsadzona jeszcze jedna pierwszoplanowa rola kobieca – ponoć to również rozchwytywana gwiazda. Możemy się więc spodziewać dwóch iście hollywoodzkich występów na ekranie.

Tyrant - pierwsze szczegóły

Na razie szczegóły fabuły Tyrant są trzymane w tajemnicy. Mamy jednak kilka wskazówek. Ponoć ma nawiązywać jakoś do okresu na Wall Street, w którym ceny na rynku drastycznie zaczynają się wahać. Akcja będzie rozgrywać się w Nowym Jorku, a dokładnie – w świecie ekskluzywnej kuchni. Wygląda więc, że Charlize Theron, znana z filmów akcji, teraz będzie nie tyle kroiła zbirów, co składniki na pyszne danie.

Wiemy więc, że za reżyserię i scenariusz odpowiada David Weil. Główną rolę prawie na pewno zagra Charlize Theron. Możemy spodziewać się jednak jeszcze jednej mocnej pierwszoplanowej roli kobiecej. Film jest thrillerem, ale fabuła i akcja będą w dużej mierze powiązane z kulinarną sceną Nowego Jorku. Trzeba przyznać, że jedzenie i elitarność brzmią trochę tak, jakbyśmy mieli dostać coś trochę podobnego do Menu. Co sądzicie?

Charlize Theron - kariera

Jeśli chodzi o Charlize Theron, to znana aktorka i producentka. Choć jest znana z filmów akcji, ma na koncie wiele naprawdę różnych ról i nie pozwala się zaszufladkować. Kilka ciekawych produkcji z jej portfolio to na przykład The Old Guard, Mad Max: Na drodze gniewu, Królewna Śnieżka i Łowca Monster, Gorący temat, Tully czy Daleka północ. Od wyboru, do koloru. Jeśli chodzi o przyszłość, bierze udział w aż sześciu projektach, wśród których najważniejsze są prawdopodobnie Odyseja Christophera Nolana i sequel Atomic Blonde.

