Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy projekt Charlize Theron. Talerze będą latać jak w Kuchennych Rewolucjach

Charlize Theron jest o krok od zagrania w nadchodzącym thrillerze Amazona. Ma być jedną z dwóch wielkich kobiecych gwiazd, które wcielą się w pierwszoplanowe role. Sama fabuła za to brzmi naprawdę... smacznie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  thriller 
charlize theron
Charlize Theron
Reklama

Charlize Theron prowadzi finałowe negocjacje w sprawie zagrania głównej roli i wyprodukowania filmu Tyrant. To thriller w reżyserii Davida Weila od Amazon MGM Studios. Prace nad projektem przyspieszyły, gdy tylko aktorka wyraziła nim wcześniej zainteresowanie. Źródła Deadline podają także, że została obsadzona jeszcze jedna pierwszoplanowa rola kobieca – ponoć to również rozchwytywana gwiazda. Możemy się więc spodziewać dwóch iście hollywoodzkich występów na ekranie.

Tyrant - pierwsze szczegóły 

Na razie szczegóły fabuły Tyrant są trzymane w tajemnicy. Mamy jednak kilka wskazówek. Ponoć ma nawiązywać jakoś do okresu na Wall Street, w którym ceny na rynku drastycznie zaczynają się wahać. Akcja będzie rozgrywać się w Nowym Jorku, a dokładnie – w świecie ekskluzywnej kuchni. Wygląda więc, że Charlize Theron, znana z filmów akcji, teraz będzie nie tyle kroiła zbirów, co składniki na pyszne danie. 

Wiemy więc, że za reżyserię i scenariusz odpowiada David Weil. Główną rolę prawie na pewno zagra Charlize Theron. Możemy spodziewać się jednak jeszcze jednej mocnej pierwszoplanowej roli kobiecej. Film jest thrillerem, ale fabuła i akcja będą w dużej mierze powiązane z kulinarną sceną Nowego Jorku. Trzeba przyznać, że jedzenie i elitarność brzmią trochę tak, jakbyśmy mieli dostać coś trochę podobnego do Menu. Co sądzicie?

Charlize Theron - kariera

Jeśli chodzi o Charlize Theron, to znana aktorka i producentka. Choć jest znana z filmów akcji, ma na koncie wiele naprawdę różnych ról i nie pozwala się zaszufladkować. Kilka ciekawych produkcji z jej portfolio to na przykład The Old Guard, Mad Max: Na drodze gniewu, Królewna Śnieżka i Łowca Monster, Gorący temat, Tully czy Daleka północ. Od wyboru, do koloru. Jeśli chodzi o przyszłość, bierze udział w aż sześciu projektach, wśród których najważniejsze są prawdopodobnie Odyseja Christophera Nolana i sequel Atomic Blonde

Charlize Theron - TOP 10 filmów według Rotten Tomatoes

10. Droga (2009)

arrow-left
10. Droga (2009)
Fot. Materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  thriller 
charlize theron
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,2

2022
Menu
Oglądaj TERAZ Menu Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu
-

Kim jest zabójca wiedźminów? Szczegóły i komentarze o złoczyńcy 4. sezonu

2 Nikt 2
-

Nikt 2 już w streamingu. Gdzie obejrzeć akcyjniak z 2025 roku?

3 Krzyk 6 Melissa Barrera Jenna Ortega
-

Krzyk 7 - fani wzywają do bojkotu filmu. Powód oburzenia jest oczywisty

4 Gemina
-

Gemina, czyli drugie Akta Illuminae Kristoffa i Kaufman już są

5 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Finalny zwiastun Frankensteina. Wizualnie zachwyca jak żaden inny film w tym roku

6 SkyShowtime
-

Oto premiery listopadowe 2025 na SkyShowtime. Sprawdźcie co nowego na następny miesiąc

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e04

Chirurdzy

s24e06

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e04

9-1-1

s2025e211

Moda na sukces

s27e06

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e06

The Graham Norton Show

s58e29

s42e40
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Letitia Wright
Letitia Wright

ur. 1993, kończy 32 lat

Samaire Armstrong
Samaire Armstrong

ur. 1980, kończy 45 lat

Dermot Mulroney
Dermot Mulroney

ur. 1963, kończy 62 lat

Piper Perabo
Piper Perabo

ur. 1976, kończy 49 lat

Ruben Fleischer
Ruben Fleischer

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

The Voice of Poland 16: to oni powalczą w bitwach. Poznajcie wszystkie drużyny

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV