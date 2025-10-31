fot. Universal Pictures

Reklama

Pierwsze prognozy napawają optymizmem. Wicked: Na dobre ma zarobić w pierwszy weekend między 112 a 115 milionów dolarów. Ankiety pokazują, że widowisko cieszy się największym zainteresowaniem wśród kobiet, podobnie jak jedynka. Premiera filmu odbędzie się 21 listopada. Wtedy dowiemy się, na ile te przewidywania się sprawdzą. Zwykle jednak są dość dokładne.

To byłby podobny wynik, co w zeszłym roku. Wicked zebrało 112,5 milionów dolarów w pierwszy weekend. Ostatecznie widowisko zarobiło ponad 756 milionów dolarów. Wiele osób zastanawia się, czy kontynuacja przekroczy magiczny próg miliarda.

Wicked osiągnęło ogromny sukces

Wicked: Na dobre to zdecydowanie jedna z najgorętszych premier tego roku. Poprzednia część nie tylko była sukcesem komercyjnym, ale również artystycznym. Film zdobył łącznie dziesięć nominacji do Oscara, z czego wrócił do domu z dwiema statuetkami. Wygrał także Złoty Glob i dwie nagrody BAFTA. Wicked na wszystkich platformach zebrało też świetne oceny. Kilka przykładów to 7.4 na 10 w IMDb, 95% pozytywnych opinii widzów w Rotten Tomatoes i „A” w CinemaScore. To także najpopularniejsza filmowa adaptacja musicalu z Broadwayu wszech czasów.

Ranking filmów z 13 nominacjami do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu

KINO: 10 filmów, które warto zobaczyć do końca roku

Nie tylko Wicked nas czeka z ciekawych premier.