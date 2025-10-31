Reklama
Za tę rolę dostał swoją pierwszą nominację do Oscara. Dlaczego zrezygnował z sequela?

Jesse Eisenberg wyjaśnił, dlaczego nie wróci do roli Marka Zuckerberga w 2. części Social Network. Aktor dostał za nią swoją pierwszą nominację do Oscara w 2011 roku.
Paulina Guz
Tagi:  The Social Network 
jesse eisenberg
Social Network fot. Sony
Jesse Eisenberg w filmie The Social Network z 2010 roku wcielił się w Marka Zuckerberga. Po latach powstanie kontynuacja, zatytułowana The Social Reckoning, jednak aktor nie wróci, by zagrać główną rolę. W programie Today spytano go, dlaczego podjął taką decyzję.

Z powodów, które nie mają nic wspólnego z tym, jaki niesamowity ten film będzie, naprawdę. Ale gdy grasz jakąś postać, w pewnym momencie czujesz, że jesteś już kimś innym – wyjaśnił Jesse Eisenberg.

Na pytanie, czy wyrósł postaci Marka Zuckerberga, Eisenberg odpowiedział, że można tak powiedzieć. Aktor, który prywatnie przyjaźni się ze scenarzystą i reżyserem filmu, Aaronem Sorkinem, podkreśla jednak, że The Social Reckoning będzie z pewnością genialnym filmem. To, dlaczego zrezygnował z tej roli, nie ma nic wspólnego z jakością filmu, tylko z nim samym.

Nowy Mark Zuckerberg nadchodzi

Decyzja Eisenberga, by nie wracać w The Social Reckoning, zaskoczyła wielu fanów. Nie tylko aktor był nominowany za tę rolę, ale sam film The Social Network zdobył aż trzy Oscary i cieszy się dużym szacunkiem wśród widzów. Zwykle gwiazdy chętnie wracają do swoich najlepszych kreacji.

Najwyraźniej jednak Jesse Eisenberg uważa, że rola Marka Zuckerberga to już dla niego przeszłość. Pałeczkę po nim przejmie Jeremy Strong. Aktor już zapowiedział, że nie pytał kolegi po fachu o radę i zamierza zrobić coś nowego z tą rolą. Czas pokaże, czy uda mu się stworzyć równie dobrą kreację, co jego poprzednikowi. 

Na temat: The Social Network - następca Eisenberga nie chciał rady. Zrobi coś nowego z rolą Zuckerberga

Źródło: hollywoodreporter.com

