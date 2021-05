Sony pokazało dwa nowe kontrolery DualSense

Źródło: SIE

W dniu premiery PlayStation 5 do dyspozycji otrzymaliśmy wyłącznie białą wersję konsoli. Producent przewidział co prawda możliwość własnoręcznej wymiany pokrywy, ale dotychczas na rynku nie pojawiły się oficjalne zamienniki sygnowane logo Sony, podobnie jak oficjalne kontrolery w alternatywnych barwach. Na szczęście już wkrótce to się zmieni, gdyż korporacja rozpoczyna proces wdrażania kolorowych akcesoriów.

Na pierwszy ogień projektanci wzięli kontrolery DualSense, które doczekały się nowych odsłon, inspirowanych barwami kosmosu. Modele Midnight Black oraz Cosmic Red możemy zobaczyć na poniższym materiale promocyjnym.

Według Sony wersja Midnight Black ma nawiązywać swoją stylistyką do subtelnej czerni kosmosu. Obudowę tego modelu wymalowano dwoma kolorami czerni, które przełamano białymi detalami symbolizującymi rozgwieżdżone niebo. Z kolei Cosmic Red łączy w sobie głęboką czerwień z nieprzeniknioną czernią, które mieszają się w kosmicznym bezkresie.

Oba modele trafią do globalnej dystrybucji w czerwcu 2021 roku, a dokładna data rozpoczęcia sprzedaży zależy od lokalnych oddziałów korporacji. Pod względem konstrukcyjnym pady nie różnią się od podstawowego modelu DualSense’a. Pozostaje mieć nadzieję, że debiut kontrolerów to dopiero początek odświeżania wyglądu konsoli i wkrótce na horyzoncie pojawią się również wymienne obudowy do PS5.