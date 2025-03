Toy Story 3 było inspiracją dla Thunderbolts*? Reżyser Jake Schreier opowiada

Fot. Materiały prasowe

Kolejny film w MCU zatytułowany Thunderbolts* ma skupić się na nowej drużynie – nie złożonej z herosów w jaskrawych kostiumach, lecz z wyrzutków i outsiderów. W skład ekipy wchodzą: Yelena Belova (Florence Pugh) – zabójczyni Czarnej Wdowy o sarkastycznym usposobieniu; Bucky Barnes (Sebastian Stan) – Zimowy Żołnierz; John Walker (Wyatt Russell) – były nieudany Kapitan Ameryka; Ghost (Hannah John-Kamen) – zmieniająca wymiar ofiara eksperymentu; Red Guardian (David Harbour) – sowiecki żołnierz; Taskmaster – wojownik naśladujący ruchy przeciwników. Do tego dochodzi tajemniczy Sentry (Lewis Pullman).

Film Jake’a Schreiera ma mocno podkreślać fakt, że żadna z tych postaci nie jest naturalnym wyborem na bohatera. Koncepcja niedopasowanej drużyny zmuszonej do współpracy nie jest niczym nowym, korzystali z niej już w MCU Strażnicy Galaktyki. Ale reżyser w wywiadzie dla Empire przyznał, że jego inspiracja przy tworzeniu produkcji była nieoczywista. Miała to być trzecia część serii Toy Story. Schreier nawiązał do finału produkcji Pixara, gdzie zabawki muszą uciec z wielkiego pieca spalającego śmieci:

Chodziło o dynamikę między postaciami. Wszyscy mają ten motyw drużyny, która zostaje wrzucona do jednego worka. Sekwencja w piecu działa tak dobrze, bo zdążyliśmy naprawdę polubić tych bohaterów. Czy oni wszyscy będą w stanie wydostać się razem z kosza na śmieci?

Reżyser dokładniej wytłumaczył, czym ma być metaforyczny "kosz na śmieci":

Mówimy o grupie postaci, które popełniły wiele złych rzeczy i mają problem aby czuć się dobrze sami ze sobą. Jest w tym motyw, który dotyczy zdrowia psychicznego, samotności i tego, jak mrok, który przeżywamy w naszym życiu, nie zostanie po prostu naprawiony, ale może być trochę rozjaśniony przez połączenie z innymi ludźmi.

W związku z promocją filmu nowe okładki Empire pokazują drużynę Thunderbolts*. Można je zobaczyć w postach poniżej:

Thunderbolts* - okładki Empire

