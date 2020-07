Sony przyspiesza produkcję konsol PS5. Koronawirus napędził branżę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: SIE

Według japońskich mediów kryzys pandemiczny zmieni oblicze branży gamingowej. Świadczy o tym m.in. zwiększenie liczby konsol PlayStation, jakie zejdą z linii produkcyjnej w tym roku. Sony zwiększyło tegoroczne zamówienie co najmniej o 50%, pierwotnie planowano wypuścić ok. 6 mln urządzeń, a według Nikkei obecne zamówienie opiewa na ok. 9 mln konsol. Eksperci z Bloomberga są jeszcze bardziej optymistyczni i zakładają, że ostateczna liczba wyprodukowanych konsol w 2020 roku dobije do 10 mln.

Na tym jednak nie koniec dobrych informacji, gdyż trend zwyżkowy zanotowali także inni twórcy elektrogadżetów gamingowych. Jak donoszą dziennikarze Nikkei, również Facebook zwiększył zapotrzebowanie produkcyjne i w drugiej połowie roku planuje pozyskać aż 2 miliony gogli Oculus. O tym, jak duża jest to liczba, najlepiej świadczą suche dane – w 2020 roku firma chce sprzedać aż o połowię więcej urządzeń niż w 2019 roku. Co więcej Facebook jeszcze w tym miesiącu rozpocznie produkcję nowych gogli VR. Niestety, informatorzy Nikkei nie podają, czy będzie to sprzęt mobilny pokroju Questa czy następca modelu Rift S.

Zarówno eksperci Bloomberga jak i Nikkei uważają, że bezpośrednią przyczyną wzrostu zainteresowania technologią gamingową jest pandemia koronawirusa. W czasie masowego przechodzenia na pracę zdalną częściej sięgaliśmy po gry oraz innowacyjne technologie. A dziś wielkie korporacje zbierają żniwo tych zmian społecznych.