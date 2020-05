Facebook pracuje nad mniejszą i lżejszą wersją gogli Oculus Quest VR

Większość gogli z nowej fali wirtualnej rzeczywistości łączy jedna wada – są zbyt ciężkie i niewygodne, abyśmy mogli spędzić w nich długie godziny. Nawet te najprostsze i w pełni niezależne pokroju Oculus Questa ciężko nazwać w pełni przenośnymi. Facebook zdaje sobie z tego sprawę, dlatego chce odchudzić wspomniane urządzenie i unowocześnić jego podzespoły.

Według informacji do których dotarli dziennikarze Bloomberga, korporacja prowadzi prace nad drugą generacją Questa. Nowy model będzie mniejszy i lżejszy, a przy okazji wyposażony w układ wyświetlania obrazu pracujący przy wyższej częstotliwości. Wspomniane zmiany mają uprzyjemnić korzystanie z gogli, a przy okazji nadal umożliwiać zagłębienie się w świecie wirtualnej rzeczywistości bez konieczności korzystania z konsoli bądź superwydajnego komputera.

Bloomberg poinformował, że Facebook nadal nie podjął ostatecznych decyzji związanych z wyglądem odświeżonego Questa. Wiadomo natomiast, że pierwsze prototypy udało się zmniejszyć o ok. 10-15%, zaś wagę zredukowano z 571 g do ok. 450 g. Nie wiadomo za to, jaki wyświetlacz ostatecznie trafi do gogli, a co za tym idzie - przy jakiej częstotliwości będzie pracował. Na lifting mogą liczyć także kontrolery ruchu – firma chce m.in. przeprojektować uchwyt, aby sprzęt lepiej leżał w dłoni. Inżynierowie usuną także usterkę fabryczną, która prowadzi do odpadania klapki do komory baterii w niektórych egzemplarzach padów obecnej generacji. Raport wspomina również o możliwości wdrożenia fizycznego pokrętła do regulacji odległości źrenic użytkownika.

Na razie wszystko wskazuje na to, że nowy Quest nadal będzie wspierał technologię Oculus Link, która pozwali podpiąć gogle do peceta, aby odpalać bardziej wymagające gry VR. Według wstępnych planów odświeżony model gogli miał pojawić się na rynku pod koniec roku, firma chciała zaprezentować go podczas konferencji Oculus Connect. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała jednak plany korporacji i druga generacja Quest prawdopodobnie ujrzy światło dzienne dopiero w 2021 roku.