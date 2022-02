Sony szykuje Game Passa dla PS5. Do dyspozycji będą trzy progi abonamentowe

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na początku grudnia 2021 roku informatorzy Bloomberga przekazali opinii publicznej, że Sony przymierza się do wypuszczenia usługi, która miałaby rywalizować z microsoftowym Game Passem. Padła nawet przybliżona data premiery – usługa o nazwie roboczej Spartacus miała zadebiutować jesienią 2022 roku i połączyć oferty PlayStation Now oraz PlayStation Plus w ramach jednego abonamentu skierowanego do posiadaczy konsol PS4 oraz PS5.

Dziś serwis VentureBeat przekazał kolejne plotki na temat Spartacusa. Jeśli wierzyć informatorom, do którym dotarła redakcja portalu, Sony przygotowało dla swoich klientów trzy progi abonamentowe: Essential, Extra oraz Premium. Dziennikarze podali nawet, ile przyjdzie nam za nie zapłacić i co otrzymamy w każdym z pakietów.

Subskrybenci, którzy zdecydują się na opłacanie progu Essential wycenionego na 10 dolarów, mogą liczyć na wszystko to, co oferuje dziś PlayStation Plus, czyli zestaw tytułów dodawanych co miesiąc do naszej biblioteki gier. Dopłacając 3 dolary do pakietu Extra otrzymamy dodatkowo dostęp do katalogu setek starszych gier, które możemy pobrać na konsolę, prawdopodobnie z puli PlayStation Now. Pakiet Premium wyceniony na 16 dolarów ma być zaś bezpośrednią konkurencją dla usługi cloud gamingowej Microsoftu. Najwyższy abonament pozwoli zdalnie odpalać gry z biblioteki PS Now oraz przyzna dostęp do funkcji zwanej Game Trials. W jej ramach pobierzemy i odpalimy nowe gry przed ich rynkową premierą.

Usługa Spartacus ma trafić do fazy testów w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jeśli przejdzie je pomyślnie, wkrótce Game Pass doczeka się konsolowego cloud gamingowego konkurenta.

