Sony szykuje nowy film z uniwersum Spider-Mana. Zaskakujący wybór scenarzysty

Jak podaje portal The Wrap Sony Pictures nadal rozwija swoje własne uniwersum oparte na postaciach ze świata Spider-Man. Studio podobno zatrudniło Roberto Orciego do napisana scenariusza kolejnego filmu. Projekt będzie znajdował się w tym samym uniwersum co widowiska Venom i Morbius. The Wrap jednak nie ma pojęcia jakiej postaci ma dotyczyć ta produkcja. Wcześniej w sieci pojawiły się pogłoski o projektach dotyczących między innymi Kravena Łowcy, Nightwatch, Black Cat, Madame Web i Silk. Poinformujemy Was, gdy pojawi się oficjalny komunikat na ten temat.

Wybór Orciego może zdziwić wiele osób. Odpowiadał on bowiem za scenariusz widowiska Niesamowity Spider-Man 2, którego klapa spowodowała zrestartowanie serii i wprowadzenie Spider-Mana do MCU.