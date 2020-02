Spider-Man 3 - Doktor Octopus złoczyńcą w MCU? Nietypowe źródło spekulacji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak słusznie zwracaliście uwagę w zeszłym tygodniu, na kilkanaście miesięcy przed premierą filmu Spider-Man 3, sequela produkcji Spider-Man: Daleko od domu, wciąż wiemy niepokojąco mało o tej odsłonie MCU. Teraz jednak w sieci krążą głośno komentowane spekulacje, według których głównym złoczyńcą ekranowej historii ma zostać ikoniczny przeciwnik Pajączka z komiksów, Doktor Octopus. Do tych rewelacji powinniśmy podchodzić póki co ze sporym dystansem; ich źródło jest bowiem naprawdę nietypowe.

Już za kilka miesięcy w kalifornijskim Disneylandzie otwarty zostanie Avengers Campus, park tematyczny, w którym na zwiedzających będą czekać rozmaite atrakcje związane z MCU i komiksami Marvela - wśród nich kolejki i restauracje nawiązujące do Ant-Mana czy Strażników Galaktyki. Jakiś czas temu podawano nawet, że tamtejszy Spider-Man przemówi głosem Toma Hollanda; oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie nadal nie ma.

Podkreśla się, że w ramach jednej z atrakcji Spider-Man za przeciwnika będzie miał Doktora Octopusa - biorąc pod uwagę, że projekt ten ma być częścią kampanii promocyjnej Spider-Mana 3, komentatorzy przekonują, iż antagonista pojawi się również w filmie MCU.

Jednocześnie wiemy już, że Spider-Man 3 będzie rozwijany pod roboczym tytułem Serenity Now. Przypomnijmy, że frazę tę wykorzystywali bohaterowie legendarnego serialu Kroniki Seinfelda w celu uspokojenia samych siebie - koniec końców jej użycie przynosiło jednak efekt odwrotny od zamierzonego. Co ciekawe, Spider-Man: Homecoming i Spider-Man: Daleko od domu nosiły robocze tytuły odpowiednio Summer of George i Fall of George, także nawiązujące do jednego z bohaterów Kronik Seinfelda.

Spider-Man 3 ma wejść na ekrany kin 16 lipca przyszłego roku.