Sony tworzy milionowy fundusz do walki z koronawirusem

Zarząd Sony postanowił odpowiedzieć na wyzwania, jakie postawił przed społeczeństwem koronawirus. Korporacja wdroży fundusz pomocowy dla trzech grup społecznych, które w znacznym stopniu ucierpiały w wyniku obecnej sytuacji epidemicznej: medycznej, edukacyjnej oraz rozrywkowej. Firma przeznaczy na ten cel 100 milionów dolarów.

Pula na osprzęt medyczny trafi na konta Światowej Organizacji Zdrowia, fundacji Lekarze bez Granic, Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci oraz do Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Firma liczy na to, że dzięki temu wsparciu ułatwi codzienną pracę tym wszystkim, którzy walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu. Sony zapewnia także, że będzie prowadzić dalsze badania nad środkami zapobiegania oraz ograniczania wpływu pandemii na społeczeństwo.

Środki przeznaczone na edukację mają z kolei ułatwić młodemu pokoleniu kontynuowanie nauki w tych trudnych czasach. Sony będzie partycypować w procesie wdrażania rozwiązań technologicznych umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnych. Firma chce ułatwić komunikowanie się uczniów z nauczycielami pomimo dystansu, jaki ich dzieli.

Ostatnia część funduszu pomocowego skierowana jest do bezpośrednich współpracowników Sony, artystów, którzy w wyniku koronawirusa stracili możliwości zarobkowe w wyniku zamykania ośrodków kultury czy odwoływania imprez masowych.