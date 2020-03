God of War trafi na PC? Sony zmieniło opis gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

God of War to gra doceniona zarówno przez graczy, jak i recenzentów i zarazem jedna z najlepiej ocenianych produkcji ostatnich lat. Tytuł ten zadebiutował w 2018 roku i dostępny jest wyłącznie na konsoli PlayStation 4, ale być może wkrótce to się zmieni. Na oficjalnej stronie marki zmieniono opis gry - z karty produktu zniknął dopisek "Tylko na PlayStation 4". Taki krok może sugerować, że tytuł ten z czasem trafi na PC.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy taka etykieta zostaje usunięta z opisu gier, które później zapowiedziano na inne platformy. Wcześniej Sony podobnie postąpiło z Death Stranding, które było na czasową wyłączność PlayStation 4 oraz Horizon: Zero Dawn, niedawno zapowiedzianym także na pecety. Taki los spotkał także tytuły studia Quantic Dreams, które po kilku latach wyłączności dla konsol Sony również trafiły na PC, a konkretnie cyfrową platformę Epic Game Store.

Co ciekawe, pod koniec ubiegłego roku na temat pecetowego portu God of War wypowiadał się twórca gry, Cory Barlog. Przyznał on wtedy, że chciałby przenieść przygody Kratosa na inne platformy, ale nie on ma decydujący głos w takich sprawach.

You know, I would love that. It is, sadly, a decision far above my paygrade. As is proven on a daily basis, I am no Kojima. — Cory Barlog🖖 (@corybarlog) October 29, 2019