Szef Sony Pictures o stanie kina superbohaterskiego. "Poprzeczka się podniosła"
Dyrektor generalny Sony Pictures, Ravi Ahuja, przyznał, że poprzeczka dla filmów Marvela została podniesiona. że wytwórnia nie może już dostarczać przeciętnych produkcji licząc jedynie na gwarantowany sukces kasowy.
Dyrektor generalny Sony Pictures, Ravi Ahuja, przyznał, że poprzeczka dla udanych blockbusterów Marvela została znacząco podniesiona.
Czy podwyższenie standardów było przyczyną zlikwidowania Sonyverse?
Ahuja podkreślił, że studia nie mogą pozwolić sobie na robienie złych lub przeciętnych filmów licząc na łatwy zarobek. Jest to potencjalna przyczyna zamknięcia projektu jakim było Sonyverse. Uniwersum było skupione na postaciach blisko związanych z komiksowym Spider-Manem, ale sam Peter Parker nie pojawiał się w filmach. Tytuły takie jak Morbius, Madame Web czy Kraven Łowca okazały się totalnymi klapami i stały się przykładem złych filmów z herosami w kostiumach. Jedynym wyjątkiem z nich wszystkich okazał się Venom, który dorobił się aż dwóch sequeli, choć każdy kolejny był oceniany coraz gorzej.
Źródło: comicbookmovie.com
