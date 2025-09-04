Szef Sony Pictures o stanie kina superbohaterskiego. "Poprzeczka się podniosła"

fot. Sony

Reklama

Dyrektor generalny Sony Pictures, Ravi Ahuja, przyznał, że poprzeczka dla udanych blockbusterów Marvela została znacząco podniesiona.

Był czas, gdy niemal każdy film superbohaterski miał gwarantowany sukces. Myślę, że wtedy ta poprzeczka była stosunkowo nisko. W połowie lat 2010 praktycznie wszystkie tego typu produkcje zarabiały ogromne pieniądze, ale dziś nawet filmy o superbohaterach muszą mieć w sobie pewien stopień oryginalności. Muszą wnieść coś nowego. Muszą mieć emocjonalne połączenie. Muszą być wydarzeniami kulturalnymi, które można w ten sposób wypromować.

Czy podwyższenie standardów było przyczyną zlikwidowania Sonyverse?

Ahuja podkreślił, że studia nie mogą pozwolić sobie na robienie złych lub przeciętnych filmów licząc na łatwy zarobek. Jest to potencjalna przyczyna zamknięcia projektu jakim było Sonyverse. Uniwersum było skupione na postaciach blisko związanych z komiksowym Spider-Manem, ale sam Peter Parker nie pojawiał się w filmach. Tytuły takie jak Morbius, Madame Web czy Kraven Łowca okazały się totalnymi klapami i stały się przykładem złych filmów z herosami w kostiumach. Jedynym wyjątkiem z nich wszystkich okazał się Venom, który dorobił się aż dwóch sequeli, choć każdy kolejny był oceniany coraz gorzej.