O tym odcinku South Park będzie głośno. Potężne drwiny z Trumpa i szefa FCC

Serial Miasteczko South Park wrócił po dwutygodniowej przerwie. Jej oficjalną przyczyną miało być to, że poprzednia odsłona serii "nie została ukończona" do dnia emisji, choć za kulisami głośno mówi się o tym, iż prawdziwym powodem stało się planowane wyśmianie zabójstwa aktywisty politycznego Charliego Kirka i następstw jego śmierci. Twórcy animacji robią jednak swoje - w nowym odcinku znów kpili z Donalda Trumpa, jak również z przewodniczącego FCC, Brendana Carra.

Motywem przewodnim piątego odcinka 27. sezonu okazała się aplikacja służąca do "prognozowania wyników", która cieszy się olbrzymią popularnością w szkole podstawowej w South Park. Jak tłumaczy Kyle'owi Cartman, pozwala ona odpowiedzieć na takie pytania jak:

Czy drużyna piłkarska dziewczyn wygra piątkowy mecz? Czy w tym miesiącu spadnie śnieg? Czy mama Kyle'a zaatakuje Strefę Gazy i zniszczy palestyński szpital?

Rozsierdzony odwołaniem do swojej matki Kyle postanawia znaleźć twórcę aplikacji. Tropy prowadzą go właśnie do szefa FCC; po krótkim namyśle młody bohater postanawia udać się do Białego Domu i ostrzec Trumpa przed działaniami Carra.

"Swoboda mówienia" jak "wolność słowa"

Tymczasem szef amerykańskiego rządu jest zajęty szukaniem sposobu na to, jak sprawić, by dziecko, które w poprzednich odcinkach zrobił szatanowi, nie przyszło na świat. Dzieje się tak po słowach wiceprezydenta J.D. Vance'a, który uzmysłowił Trumpowi, że nowa latorośl odbierze mu możliwość korzystania z ekstrawaganckiego stylu życia. Prezydent postanawia zabić będącego w ciąży szatana; sęk w tym, że przy każdej tego typu próbie obrywa Carr.

Trump przy pomocy liny i smaru chce zepchnąć szatana ze schodów, jednak ostatecznie spada z nich właśnie przewodniczący FCC. Podobnie jest z zatrutym jedzeniem na kolacji - kochanek prezydenta nie lubi marchewek, więc koniec końców zajada się nimi Carr. Gospodarz Białego Domu sięga nawet po żwirek dla kotów, by spróbować zarazić szatana toksoplazmozą, lecz zarażony zostaje szef Federalnej Komisji Łączności.

Carr trafia do szpitala, w którym odwiedza go Vance. Rokowania są złe; według lekarza, jeśli tylko toksoplazmoza opanuje mózg pacjenta, może doprowadzić do utraty "swobody mówienia" - to gra słów, oznaczająca równie dobrze "wolność słowa". Vance jest jednak z diagnozy zadowolony - cieszy go to, że ubywa mu kolejny potencjalny rywal w walce o przyszłą prezydenturę.

Mama Kyle'a vs. Netanjahu

Na przeciwległym biegunie fabularnym swoje własne śledztwo w sprawie aplikacji prowadzi mama Kyle'a, która faktycznie trafia do Izraela. Tam konfrontuje się z premierem Benjaminem Netanjahu, wykrzykując w jego stronę:

No i co, panie Netanjahu? Za kogo ty się uważasz, że zabijasz tysiące ludzi i niszczysz całe dzielnice, a potem robisz sobie z judaizmu tarczę przed krytyką?

