SpaceX stworzył grę, w której zasiądziemy za sterami Crew Dragona

SpaceX przygotowuje się do nowego technologicznego wyścigu w przestrzeń kosmiczną. Firma opracowała pojazd Crew Dragon, który posłuży do transportu załogi oraz towarów na orbitę okołoziemską, a pod koniec maja statek przejdzie swój chrzest bojowy - dostarczy nową załogę na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak przystało na firmę współtworzoną przez Elona Muska, wiele procedur zostanie przeprowadzonych przez systemy sztucznej inteligencji, w tym m.in. dokowanie do ISS.

Ale podczas podróży kosmicznych astronauci nie mogą polegać wyłącznie na rozwiązaniach autonomicznych. Na wypadek ewentualnej awarii w Crew Dragon zaimplementowano system ręcznego podchodzenia do dokowania. Firma opracowała pełnowymiarowy symulator, który pozwolił przygotować załogę do przeprowadzenia procedury ręcznego podejścia:

Jak się okazuje, z symulatora skorzystają nie tylko astronauci. Firma wypuściła właśnie jego wersję online, która pozwoli każdemu użytkownikowi sieci na własną rękę przejść wspomnianą procedurę. Na stronie internetowej projektu znajdziemy informację, że interfejs bazuje na tym, który zastosowano w prawdziwym pojeździe, aby możliwie jak najdokładniej odwzorować wyzwania, z którymi załoga może zmierzyć się podczas misji.

Gracz otrzyma do dyspozycji dwa główne panele kontrolne. Jeden odpowiada za przemieszczanie pojazdu na boki, do góry i do dołu, ad drugi pozwala obracać Crew Dragona. Choć cały proces początkowo przebiega dość powolnie, w miarę upływu czasu zapanowanie nad położeniem kapsuły robi się coraz bardziej problematyczne. Zwłaszcza że margines błędu jest bardzo niewielki i trzema perfekcyjnie wycelować pojazd w stację dokującą. Jeśli ktoś chce spróbować swoich sił w pilotowaniu pojazdu, może zrobić to pod tym linkiem.