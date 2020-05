SparkShorts: Out - pierwsza homoseksualna postać bohaterem krótkometrażówki Pixara

SparkShorts to projekt Disneya, dzięki któremu nowi twórcy mogą opowiadać swoje historie w krótkometrażowych animacjach, które powstają dla Pixara. Jak wiadomo już od dawna studio bardzo dobrze sprawdza się w tej formie, ponieważ możemy je obejrzeć przed pełnometrażowymi projektami wytwórni w kinach. Teraz na Disney+ pojawiła się animacja zatytułowana Out.

Produkcja opowiada historię Grega, który spogląda na zdjęcie swoje oraz Manuela, który prawdopodobnie jest jego partnerem. Greg chce się do niego przeprowadzić, ale rozmawiając ze swoim psem, mówi o swoich obawach przed wyznaniem rodzicom, że jest gejem. Nagle okazuje się, że jego rodzice przyjechali pomóc mu w przeprowadzce, a Greg zamienia ciało ze swoim psem Jimem. Gorączkowe próby ukrycia i przebywanie w psim ciele uświadamiają mu, że ten wcale nie chce niczego ukrywać.

Twórcą pierwszej produkcji Pixara, gdzie głównym bohaterem jest osoba homoseksualna jest Steven Clay Hunter. Wcześniej reprezentantów LGBT mieliśmy w animacji Pixara Naprzód, ale nie w głównych rolach. Zobaczcie materiał promujący Out:

The latest heartwarming tale from @Pixar’s #SparkShorts. Start streaming Out tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/gRvBEdK1Iw

— Disney+ (@disneyplus) May 21, 2020