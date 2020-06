Spawn - komiks wraca na półki. Prace nad filmem trwają

fot. materiały prasowe

Spawn wraca do sklepów z komiksami. Todd McFarlane ogłosił, że Spawn #307 został oficjalnie wysłany do prasy; za kilka tygodni ta najdłużej prowadzona seria powróci na półki sklepów po przerwie. Z powodu trwającej pandemii koronawirusa, Spawn był ostatnio dostępny w marcu, gdy do sklepów trafił numer #306. Data wyprzedaży #307 to 24 czerwca 2020 roku.

Zgadza się, wróciliśmy z comiesięcznym komiksem o Spawnie!

Oprócz pisania komiksów, McFarlane pracował również nad filmem (Jamie Foxx, kategoria wiekowa R). Póki co artysta nie podzielił się w związku z nim żadnymi nowinkami. Potwierdza, że rozwój jest aktywny, a do tego w ostatnim czasie w związku z tematem dużo się wydarzyło. Zapowiada, że wkrótce ujawni więcej.

https://twitter.com/Todd_McFarlane/status/1266120736034320384