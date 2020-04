Spawn - Todd McFarlane przedstawia figurkę na 25-lecie pierwszej zabawki

Legendarny artysta komiksowy i przedsiębiorca zabawkowy Todd McFarlane zaprezentował dziś swoją najnowszą, finansowaną ze środków na Kickstarterze figurkę przedstawiającą postać Spawna. Ten projekt powstał na 25-lecie pierwszej wyprodukowanej przez McFarlane zabawki Spawn z 1995 roku. Nowa wersja jest zremasterowanym modelem tamtej zabawki. Do tegorocznej figurki, podobnie jak do modelu z 1995 roku zostanie dołączony komiks. Zostanie on od nowa narysowany przez McFarlane'a. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia zabawki.

Kickstarterowy zestaw figurek McFarlane'a został podzielony na cztery poziomy: wersję kostiumową classic, wersję modern z nową głową, wersję czarno-białą oraz 3-pak zawierający wszystkie modele. Pierwsze trzy poziomy będą oferowane z autografem lub bez, natomiast 3-Pak będzie oferowany tylko z autografem. Każda z figurek będzie miała nową, nigdy wcześniej niepublikowaną okładkę narysowaną przez McFarlane.

Spawn figurka