Mortal Kombat 11 – Spawn wychodzi z cienia. Zwiastun prezentuje bohatera

Mortal Kombat 11 pozwala graczom na wcielenie się w wielu wojowników znanych z wcześniejszych odsłon serii, ale też i nowych bohaterów oraz inne postacie z popkultury. Już wkrótce do tego grona dołączy też Spawn, bo ten komiksowy antybohater pojawi się w grze za sprawą płatnego rozszerzenia.

W sieci opublikowano zwiastun, który prezentuje nową postać w akcji i trzeba przyznać, że prezentuje się ona niezwykle efektownie – szczególnie jej najbardziej spektakularne ciosy, czyli Fatal Blow oraz Fatality. Zobaczcie i oceńcie sami.

Obecność Spawna w grze postanowił skomentować Todd McFarlane, czyli twórca antybohatera. Przyznaje on, że nie miał większych wymagań odnośnie tego, jak studio NetherRealm przedstawi go w grze. Zależało mu jednak na tym, by spodobał się on graczom.

Kiedy przyszli do mnie, by spytać o możliwość użycia Spawna, powiedziałem im, że jedynym wymogiem jest uczynienie go naprawdę ekscytującą postacią. Tak, by osoby, które nie znają Spawna mówiły: ten koleś, to moja ulubiona postać. Powiedziałem im, żeby Spawn podobał się graczom, był fajną postacią z gry.

McFarlane nie chciał też, by Spawn kojarzył się tylko z komiksami czy innym dziełami popkultury i dał twórcom gry wolną rękę.

Weźcie to, co znamy jako markę „Spawn” i zróbcie z nią to co trzeba, by pasowała do waszej gry. Nie czujcie się związani z komiksami, serialem czy filmem. Jeśli musicie zrobić coś nowego żeby dopasować go do swoich odbiorców, to zróbcie to.

Spawn trafi do Mortal Kombat 11 już 17 marca. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.