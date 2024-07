fot. materiały prasowe

Speed Racer jest sportową komedią akcji z 2008 roku, która powstała na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Tatsuo Yoshidy. Za reżyserię odpowiadają siostry Wachowskie, które znane są z trylogii Matrix.

Gdy film trafił na duże ekrany zebrał mieszane opinie wśród krytyków. Chwalono sekwencje akcji, muzykę, montaż i występy aktorów, ale narzekano na duże wykorzystanie CGI, scenariusz i zbyt długi czas trwania produkcji. Obecnie na Rotten Tomatoes Speed Racer ma 42% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów oraz 60% "świeżości" od widzów. Ponadto produkcja okazał się klapą finansową - przy budżecie 120 milionów dolarów zarobiła tylko 93,9 mln dolarów. Mimo to osiągnęła status kultowego filmu.

Speed Racer jest arcydziełem?

W głównej roli wystąpił Emile Hirsch, który na swoim koncie X, pozwolił sobie wydać dość kontrowersyjną opinię. Uważa, że Speed Racer jest lepszym filmem od Matrixa.

Wystarczy wyszukać "dlaczego Speed ​​Racer jest arcydziełem" na YouTube, a znajdziesz tam z tysiąc filmów. Tak jak tysiące napisanych artykułów. Czy możemy w końcu powiedzieć, że Speed ​​Racer > Matrix?

Co ciekawe w komentarzach wiele osób zgodziło się z jego wypowiedzią. Sporo użytkowników napisało nawet, że to najlepszy film w karierze Wachowskich.

Speed Racer - fabuła

Rozgrzej silnik i zapnij pasy, aby wyruszyć w wysokooktanową przygodę ze Speed Racerem, w której rodzinny humor został brawurowo połączony z oszałamiającymi efektami specjalnymi. Dla Speed Racera nie ma nic bardziej naturalnego, niż siedzenie za kółkiem jego, szybkiego jak błyskawica, Macha 5. Z pomocą Taty i Mamy Racerów, dziewczyny Trixi, młodszego brata Spritle i tajemniczego Racera X, Speed weźmie udział w dzikim wyścigu, aby uratować rodzinny biznes i uchronić sport, który kocha. Gdy Speed wjedzie na tor, to nie będzie już zwykły wyścig. Będzie to przepełniona adrenaliną, mega szybka jazda do samej mety! Gazu, Speed Racer, gazu!!! [opis dystrybutora]