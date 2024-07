"Wariat" pójdzie za ciosem? To on ma stworzyć 2 najważniejsze filmy dekady w MCU!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Za niecałe 2 tygodnie w San Diego rozpocznie się Comic-Con, na którym Marvel rzuci nowe światło na swoje najbliższe filmy i seriale. Nie dziwi więc specjalnie, że do sieci raz po raz trafiają kolejne spekulacje na ich temat; choć do większości z nich powinniśmy podchodzić z dużym dystansem, części warto przyjrzeć się jednak dokładniej. Jak choćby plotce mówiącej o tym, kto będzie reżyserem produkcji Avengers: Secret Wars i/lub X-Men.

Serwis The Streamr donosi, że w Marvel Studios coraz silniejszą pozycję ma twórca Deadpool & Wolverine, Shawn Levy. Kanadyjczyk, który w przeszłości pracował m.in. nad Stranger Things, a za produkcję Nowego początku był nawet nominowany do Oscara, jest ponoć uwielbiany przez Ryana Reynoldsa, Hugh Jackmana i innych członków obsady, którzy wzięli udział w przygotowywaniu najbliższej odsłony MCU - aktorzy zgodnie określają go mianem "wariata" w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Według wspomnianego wcześniej raportu Marvel na Comic-Conie ogłosi nazwisko reżysera Avengers 5. Nie wiemy, czy będzie nim Levy (część scooperów twierdziła, że Kanadyjczyk nie chciał zająć się tym projektem), ale twórcy Deadpool & Wolverine zaoferowano kilka innych ekranowych przedsięwzięć do przejęcia; mowa tu o filmach Armor Wars, Avengers: Secret Wars i X-Men.

Inne amerykańskie portale popkulturowe oceniają, że Levy ma wszelkie predyspozycje, aby zająć się każdym z rzeczonych projektów, choć najbliżej byłoby mu do dwóch ostatnich - jeśli łączyłyby się one fabularnie, wybór tego samego reżysera wydaje się zupełnie naturalnym posunięciem ze strony Marvela.

Marvel i MCU - dziwaczne decyzje castingowe wg AI