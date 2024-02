Spicy: premiera karcianej gry blefu

Portal Games

Reklama

Spicy to nowa propozycja od Portal Games. Jest to dynamiczna (rozgrywka trwa około 15-20 minut) gra karciana dla od dwóch do sześciu graczy.

W Spicy gracz zagrywa kartę i deklarują ich wartość. Kolejny gracz może przebić numer i zachować typ przyprawy… o ile nie idzie w blef i nie spróbuje przeszmuglować innej karty. Może też zakwestionować otrzymaną deklarację.

Gdy sprawdzana jest karta, ktoś na pewno popełnił błąd! Czy udało się złapać poprzednika na kłamstwie, czy oskarżenie było bezpodstawne? Zwycięzca zgarnia punkty, a przegrany dobiera karne karty.

Na Spicy składa ponad 100 kart utrzymanych w azjatyckich - i przyprawowych - klimatach.

Spicy - wygląd gry

Spicy - gra

Spicy - opis gry

Spicy to pikantna gra karciana. Są w niej proste zasady. Jest potężna porcja blefu. Jest masa śmiechu i rozgrywka na jeden kwadrans… po której zawsze pojawia się magiczne “Gramy jeszcze raz?”. Spicy to karciane danie idealne na spotkanie ze znajomymi!