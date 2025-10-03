Co studio zmieniło w Spider-Manie 2? Sony miało problem z maską

źródło: materiały prasowe

Al Gough wyjawił, że studio naciskało na to, by Pajączek w Spider-Manie 2 zdejmował maskę z twarzy w ważnych momentach. Zależało im na tym, by widzowie mogli zobaczyć twarz aktora i jego emocje. Jak sam przyznał, w tamtych czasach nie było jeszcze tak rozwiniętej technologii, jak teraz, dzięki której dałoby się w naturalny sposób przenieść mimikę artysty na kostium.

To były dawne czasy, kiedy nie mogłeś sprawić, by oczy na kostiumie poruszały i tak dalej. Sony stwierdziło: „Musimy częściej zdejmować mu maskę z twarzy w różnych sytuacjach” – powiedział Al Gough.

Spider-Man 2 - dlaczego Sony miało problem z maską?

Następnie wyjaśnił, że lęk Sony wziął się z pierwszego filmu, a konkretnie sceny, podczas której Spider-Man rozmawia z Zielonym Goblinem. Obie mieli wtedy maski na twarzach, a ich usta się nie ruszały, co dawało nieco sztuczny efekt. Studio nie chciało powtórki z rozrywki.

Jest scena na dachu, podczas której Zielony Goblin rozmawia ze Spider-Manem. Oboje mają na sobie maski, ich usta się nie ruszają. Były to więc zamaskowane postacie. Dawało to klimat Power Rangers. Byli więc bardzo zmartwieni: "Nie możemy tego zrobić ponownie". Dlatego w 2. części zawsze zdejmuje maskę i wtedy zaczyna mówić.

Czy to dobrze, że widzieliśmy tak często twarz Petera?

Czy to była dobra decyzja? Trudno ocenić. Z pewnością jednak część widzów mogła być zaskoczona tym, jak często Peter Parker zdejmuje maskę z twarzy, rzekomo próbując nadal trzymać w ukryciu swoją tożsamość. Poza tym kilka takich „ekspresyjnych” ujęć stało się memami.

Wreszcie – filmy o superbohaterach cechują się tym, że postacie chodzą w kostiumach. Momentami może to wyglądać zabawnie albo trochę kiczowato, ale niejako na tym też polega ich magia. A oprócz mimiki twarzy, aktorzy zawsze mogą grać też mową ciała. Co sądzicie?

