Spider-Man 3 i Uncharted - kiedy rozpoczną się zdjęcia? Nietypowy terminarz

fot. Marvel/Sony

Informacje o planach na wznowienie prac nad filmami Spider-Man 3 i Uncharted pochodzą od dziennikarza Charlesa Murphy'ego. Jego doniesienia przeważnie się sprawdzają, więc choć jest to plotka, jest on bardzo dobrym źródłem informacji.

Zwraca on uwagę, że Sony Pictures ma pewien problem z tymi tytułami, bo musi dopasować dość nietypowo terminarz z uwagi na fakt, że w obu Tom Holland gra główną rolę. Według jego wiedzy Uncharted miałby zacząć zdjęcia w lipcu 2020 roku (pierwotnie miało to rozpocząć się w marcu 2020 roku). Chcą ułożyć terminarz tak, by zdjęcia z Tomem Hollandem zostały nakręcone najpierw, a potem reszta scen z udziałem innych aktorów, kaskaderów i tak dalej.

fot. SIE

Wówczas Holland będzie mógł przejść na plan Spider-Mana 3 na przełomie września i października 2020 roku. Ta data jest zgodna z informacjami sprzed miesięcy, w których mówiło się, że rzeczy związane z Marvel Studios wrócą na plan nie wcześniej niż we wrześniu 2020 roku.

Nie są wykluczone kolejne opóźnienia premier, bo choć oba filmy już zostały przesunięte, praca na planie w nowej rzeczywistości może się przeciągać. Reżim sanitarny wymaga mniejszej liczby osób na planach i segmentowanie prac, a to przy superprodukcjach wymagających armii osób w ekipie. może być wymagające.